前警長呃遮仔會76萬貸款　被判240小時社服令

廉政公署調查一宗貪污案時，揭發一名時任男警長疑訛稱沒有向銀行或財務機構貸款，以及虛報貸款每月所需償還金額，涉嫌藉此詐騙香港警察儲蓄互助社（遮仔會）向他批出4筆貸款共逾76萬港元。時任警長事後被控4項欺詐罪，他早前承認全部控罪，押後至今（8月1日）在西九龍裁判法院判刑。裁判官考慮到被告初犯、認罪，接納報告建議，判被告履行240小時社會服務令。

涉案50歲被告羅志民，事發時是一名警長，現時任職保安員。他被控4項欺詐罪，案發於2017年8月至2020年10月發生，當時被告身為警長及儲蓄互助社社員。案情指，被告於1991年加入警隊，翌年成為儲蓄互助社社員，2007年他晉升至警長。被告被控於案發期間以虛假陳述，即指他沒有向其他銀行或財務機構申請借貸服務，誘使儲蓄互助社向他批出4筆貸款，金額由16.8萬元至22萬港元不等。

案情顯示，廉署調查發現，被告於第1至3份貸款申請書內，向儲蓄互助社訛稱他沒有向銀行或財務機構貸款，其實他仍欠兩間銀行及一間財務機構未償還貸款數十萬元。此外，在被告申請第4筆貸款時，他在貸款申請書內，少報每月須就貸款向另外兩間銀行及該財務機構償還數萬元的總貸款償還金額。

案件編號：WKCC 1115/2023