旺角新興大廈天降石屎　市建局證疫情阻延修葺工程

近月本港舊樓石屎剝落情況愈趨頻繁及嚴重，更擊傷多名市民。其中上周六(29日)在油旺區，於清晨的半小時內接連發生兩宗「天降石屎」事故。經市區重建局確認，肇事的旺角新興大廈早在2018年10月已申請參加「樓宇更新大行動2.0」，獲分類為首批處理個案；翌年7月獲發「原則上批准通知書」，大廈法團同年11月出標聘請工程顧問公司。

惟市建局指受疫情影響，新興大廈法團一直未能召開業主大會，以商討揀選及委聘顧問；其後的樓宇檢驗工作、遞交報告及招聘工程承辦商等工作雖然繼續，但未能按照要求的時間表進行，延誤至去年8月招標聘請工程承辦商。市建局考慮到籌組工作受到疫情阻延，批准延期。到疫情緩和後，法團有隨即加緊招標，在今年2月舉行業主大會聘請承辦商，隨後於3月批出合約並開展工程，惟工程期間在上周六就發生石簷篷石屎批盪剝落墜下巴士站，幸事件中未有擊中途人。

至於在同日發生有批盪剝落的油麻地廟街119至121號唐樓，市建局就指，並無相關大廈申請樓宇復修計劃的紀錄。根據資料，本港在七月內至少發生6宗飛墮石屎意外，其中西灣河麗灣大廈簷篷石屎突然剝落，一名男子頭部遭石屎擊中受傷流血需送院，其他事故亦對路面車輔造成不同程度的損毀。