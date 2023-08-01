涉以淫片等要脅女網友性交　21歲社區主任3罪表證成立

報稱任職社區主任的青年，涉嫌於交友程式上假扮他人分別認識兩名女子後，以不同方式套取女方資料再藉詞相約酒店見面，在酒店時上演「大龍鳳」，以假身份在電話上稱要公開女方資料等為由，逼對方與他性交。其中一名女事主疑因害怕而與該社區主任兩度性交。該社區主任否認威脅促致他人作非法的性行為等4罪，經審訊後區院法官姚勳智今（8月1日）裁定當中3罪表證成立。被告選擇不作供及不傳召證人，法官押後至8月23日裁決。

報稱社區主任的21歲被告黃煒龍，被控1項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為、兩項威脅促致他人作非法的性行為及1項非禮罪，涉及當時均26歲的女事主X及Y。涉及X的控罪指被告於2021年9月22日，在旺角智選假日酒店某房間內，企圖以威脅或恐嚇手段，使X與他作非法性行為。涉及Y的則包括3項控罪，控罪指被告於2021年11月7日在尖沙咀麼地道千禧新世界香港酒店某房間內兩度以威脅或恐嚇手段，使X與他作非法性行為，及在同日同地非禮Y。法官裁定除非禮罪外，其餘3罪均表證成立。

被告被指分別假扮成William及黃子豪，在網上結識兩名事主後，分別約他們到酒店，卻以真身赴會，並分別以該2個假身份以電話發訊息稱要公開女方資料威脅2人與被告性交。控方結案陳詞指證據顯示被告就是William及黃子豪，且擁有該2人的手機，內有與事主的對話訊息，雖然辯方稱電話是被告檢來但並不可信；辯方則指案件有疑點，並不能作出唯一合理推論指被告就是該兩名作威嚇的男子，而且他亦有被該2人以其性愛片段威脅與事主性交，故可能亦為受害者。

案件編號：DCCC 628/2022