初選案陳志全首出庭自辯　指民主派取30席足以給政府好大壓力

47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，今（8月1日）在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、人民力量（下稱人力）時任主席陳志全首日出庭自辯。陳認為，民主派只要取得約30席，就足以給政府「好大壓力」，惟民主派過往各自為政，不時遲到，會議出席率甚至較建制派低，「出席率最低嗰10個，7個係民主派」，這與他對民主派的期許有落差。

陳志全說，黨友譚得志出選九龍區選區，該區第二次協調會後，《蘋果日報》刊登了文章，指人力反對初選，「反對得最犀利」，並說人力「想攪局」，令初選「搞唔成」。陳相信是有與會者會後向記者「放料」，為免以訛傳訛，人力之後在Facebook專頁發貼文澄清，題為「人民力量贊成有共同政治行動綱領的初選」。

就着「共同政治行動綱領」意思，陳解釋說，人力之所以成立，是因為與傳統泛民主派沒共同政治行動綱領。陳指，人力過往亦甚少和民主派協調，甚至主動派人與民主派對選，有人更批評人力是「民建聯B隊」、「人民幣力量」。另外，庭上展示2020年5月人力執委會議紀錄，提及新東初選機制可能有改變，包括由「會運用否決財政預算案」轉為「積極運用」。陳表示，對他而言，「會」和「積極」兩個字眼分別不大，用「積極」似乎更加著緊。

案件編號：HCCC 69/2022