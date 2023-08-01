改革中大方案爭議持續　校董會今午召開會議

改革中大校董會爭議不休。校董會今午(1日)開會，討論改組事宜，成員下午3時陸續到達會場，包括主席查逸超、副主席陳德霖、副校長兼校董會秘書吳樹培、提出《2023香港中文大學（修訂）條例草案》的議員張宇人和劉國勳，以及發起聯署，反對修例的校董林偉雄等。

早前中大校董會3名成員包括中大校友評議會主席楊于銘、林偉雄等發起網上聯署，反對3名議員校董方案，參與人數眾多，不過近日湧現「轉軚潮」，接連有人退出聯署，包括嶺南大學校長鄭國雄。林偉雄指，發起聯署時已解釋清楚，不相信會有誤會，強調聯署是自由參與，可以加入亦可退出，但相信發起聯署時已解釋得很清楚，不相信會造成誤會。

至於有指發起聯署的中大校董「僭建」條款，一方面向社會及傳媒指，立法會應討論2016年方案，另一方面卻在聯署加入「以2016年方案作基礎」，要求校友評議會代表佔2席，其實2016年方案建議僅1席。林偉雄認為聯署的條款只是「小僭建」，議員的方案才是「巨僭建」，因在議員方案中，議員校董1席不減，評議會選任校董則由3席變為1席，認為是「取別人的席位，以保住自己席位。」

就查逸超表示，曾被副校長兼秘書長吳樹培繞過，制訂校董會議程，林偉雄則指，有聽聞查逸超和大學管理層不咬弦，但未聽聞查逸超完全被架空。他又對有人對外討論校董會內部事務，感到詫異。

中大校董會今午召開，林偉雄指，今日會議議程經多次修改，部分校董會成員對議程感到混亂，但重申自己會會繼續爭取由校董會重新討論改組方案，再由校方透過議員重提私人條例草案，確保方案得到充分討論和支持。他指不估計今次會議能否獲得成果，但校友反對議員方案聯署目前有約1500人簽署，不少人已經表態，不希望仍然會出現「大石砸死蟹」。

另外，劉國勳昨日亦向本報透露，今日校董會上亦會有所行動，會跟進中大傳訊及公關處長張家偉游說議員梁子穎修訂議員議案一事，要求中大校方交代公關處長是代表何方進行游說工作。