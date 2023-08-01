6女2男涉暴動合共被控10罪今否認控罪　押明處理開案陳詞

2019年11月港島區爆發大規模衝突，且有逾百人被捕。其中6女2男參與暴動，當中1名女被告更涉在等候審訊其間意圖離港而再被捕。該8人合共被控10罪，今（8月1日）於區院否認控罪。由於控辯雙方仍需時準備同意案情，法官決定押後至明天（8月2日）才處理控方開案陳詞及同意案情。

8名被告依次是馬志健（男，46歲，會計師）、陳善衡（27歲，文員）、林梓橋（29歲，文員）、陳梓欣（26歲，文員）、盧虹羽（25歲，空姐）、劉素婷（35歲，客戶服務員）、謝翠兒（34歲，會計師)及王永森（男，48歲，廣告製作人）。8人同被控1項暴動罪，指他們於2019年11月2日在灣仔莊士敦道與分域街交界的一帶，連同其他身份不詳的人參與暴動。 8人均否認控罪。陳善衡、林梓橋、劉素婷及謝翠兒另外各否認1項身處非法集結時使用蒙面物品，指他們在同日同地使用口罩及防毒面罩等。

此外，盧虹羽及王永森各否認1項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指2人於同日同地分別管有10條及50條索帶；林梓橋另承認1項非法管有無線電通訊器具罪及否認1項意圖防礙司法公正罪，控罪指她於同日同地非法管有無線電對講機及於2022年1月3日至2月16日期間企圖離港，意圖不按法庭指示依期歸押。

案件編號：DCCC 663， 666/2020