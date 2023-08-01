學生拖欠貸款執行判令宗數上升　其中押記令升幅最大

若學生貸款還款者連續拖欠償還兩期或以上的按季度分期還款，或6期或以上按月分期還款，會被視為拖欠還款個案。根據教育局向立法會提交的文件顯示，雖由律政司發出的書函有減少，但向拖欠還款賬戶採取法律追討行動及執行判令的宗數皆有所上升，當中押記令升幅最大，由20/21學年的5宗及21/22學年的13宗，大幅升至22/23學年的47宗，上升2.6倍。

由律政司向貸款人發出訴訟或執行判令前的書函，由20/21學年945宗、21/22學年957宗，降至22/23學年的821宗。扣押債務人財產令狀由20/21學年244宗、21/22學年325宗，升至22/23學年的427宗。扣押債權判令則由20/21學年43宗、21/22學年72宗，升至22/23學年的166宗。

教育局補充，在職家庭及學生資助事務處只會在欠款無法追究的情形下，例如當事人去世、永久失去工作能力或破產等，才考慮撇消貸款。根據局方提供的數字顯示，過去3個學年，平均每學年有85宗撇消貸款，佔總貸款比率的0.24%，牽涉約460萬元。

局方補充，職學處會先向當事人發出「催繳信」，若不獲理會後，則會發出短訊或致電有關人士提醒還款，同時了解拖款原因和是否需協助。若再無收到還款或回覆，則會向有關人士作出法律行動。局方強調，對真正有財務困難的拖款者，職學處會向協助他們，包括允許適度延遲還款或依法進行個人自願安排。