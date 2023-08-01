「康橋之家」前院長張健華入稟高院　控母公司錯誤委任董事

葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華，於昨日(7月30日)入稟高院，指「康橋之家」母公司智友集團的兩名董事涉違反董事誠信，沒有按規定召開周年股東大會、提供周年核數報告、公司帳目及會議紀錄，又指另1名董事秘密購入智友股份，但沒有召開股東大會交代。張要求法庭頒令智友須按照法庭早前的命令委任董事，否則便不屬正確委任，智友亦須每月向包括張在內的5名原創股東支付1.5萬港元董事酬金，作為錯誤委任董事之賠償。

原告是張健華，被告分別是李永耀、周可仁及楊尚文。張於入稟狀表明包括他在內的智友5名原創股東，與另外兩名股東就公司董事任命等有分歧，故他入稟法院要討回公道。張稱智友兩名最大股東李宏憲及杜傳清在2014年起接管智友，違反2011年股份協議委任董事的原則，又指該2人暗中向周可仁及周兆志出售2人持有的七成智友股份，卻沒有召開股東大會交代。

張又指稱周可仁沒有按照股份協議之原則，任命李宏憲的兒子李永耀作為董事；另一被告楊尚文秘密購入周兆志的兩成智友股份，沒有召開股東大會交代。張指控李永耀及周可仁成為智友董事後，沒有召開周年股東大會，又沒有向股東提供周年核數報告、公司帳目、股東會及董事局會議紀錄，令原創股東對公司運作及帳目一無所知，嚴重違反董事誠信。

案件編號：HCA 1192/2023