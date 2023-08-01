政府指難追究觀鯨人士責任　將加強公眾教育制訂處理方案

西貢牛尾洲昨早(7月31日)發現的鯨魚屍體，已於昨晚移至萬宜水庫西壩解剖。環境及生態局局長謝展寰今日(8月1日)表示，初步解剖顯示鯨身有新傷口，但仍需時間化驗，暫未知是否致死原因。另呼籲市民尊重野生動物、減少對牠們的滋擾，強調當局一直有監察鯨魚狀況，未來會加強公眾教育、制訂處理方案，以避免再發生類似情況，但認為以法律追究觀鯨人士的責任，目前仍有困難。

謝展寰表示，由於法例限制及程序複雜，加上漁護署需衡量各專家意見，實際處理上有困難。至於今次局方的護鯨行動是否過慢，他認為需待鯨魚解剖、得知其死因後才可下定論。謝續指，難以用法律追究觀鯨人士。局方未來會循4方面避免同類事件發生，包括「加強公眾教肯」、「將來制訂迅速及有效處理方案」、「參考海外做法，為鯨魚作出保護」以及「檢視法例改進的地方」。

香港海洋公園保育基金總監祝效忠表示，專家團體已取鯨魚屍體的樣本作研究，其新傷害位於背鰭前方，面積及深度較大。另已打開鯨胃部檢查，並未發現有海洋垃圾，另估計死亡的鯨魚為年幼鯨魚，有機會要將部分樣本送至外國化驗有沒有病變。

對於設立禁船區，謝展寰指法例有限制，走程序要數以月計，加上鯨魚「周圍走」，導致設禁船區在技術方面有一定難度。漁護署署長梁肇輝亦補充，當局過去兩周一直有監測鯨魚狀況，包括研究引導及助鯨魚離開本港水域，但由於該鯨魚非經常出現或游出海面，令實行有困難。