6月零售業銷貨總額錄331億元　按年升19.6%

政府統計處今日(1日)公布最新零售業銷貨額數字，今年6月零售業總銷貨價值的臨時估計為331億港元，較去年同月上升19.6%；今年5月零售業總銷貨價值的修訂估計，則較去年同月上升18.5%；若與去年同期比較，今年上半年零售業總銷貨價值的臨時估計上升20.7%。政府表示，受惠於訪港旅遊業復甦及正面的消費氣氛，零售業總銷貨價值在6月按年繼續明顯上升。

今年6月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.7%，臨時估計為22億港元，較去年同月下跌3.3%。今年5月零售業網上銷售價值的修訂估計，則較去年同月下跌3.7%。與去年同期比較，今年上半年零售業網上銷售價值的臨時估計下跌6.2%。若扣除其間價格變動，今年6月零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月上升17.5%，今年5月零售業總銷貨數量的修訂估計則較去年同月上升16.6%。與去年同期比較，今年上半年零售業總銷貨數量的臨時估計上升18.9%。

按零售商主要類別分析，今年6月與去年同月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升64.3%；其次為其他未分類消費品，上升20.5%；服裝上升34.2%；食品、酒類飲品及煙草上升6.6%；百貨公司貨品上升4.2%；藥物及化妝品上升49.4%；電器及其他未分類耐用消費品上升11.3%；汽車及汽車零件上升24.9%；鞋類、有關製品及其他衣物配件上升26.1%；中藥上升17.1%；書報、文具及禮品上升19.3%；以及眼鏡店上升29.9%。不過，超級市場貨品的銷貨價值則錄下跌迹象，跌3.5%；其次為燃料，下跌19.1%；以及家具及固定裝置下跌6.4%。

政府指出，零售銷售的前景維持良好，訪港旅客人數亦在未來數月將進一步上升；而勞工市場情況改善和政府多項鞏固經濟復甦動力的措施，如發放消費券，都應為本地消費需求提供支持。