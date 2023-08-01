前女騎師江碧蕙涉造假帳　今被裁定3罪表證成立

香港首位華人女騎師江碧蕙，被指在一間私營醫療保健中心任營運總監時，涉偽造銷售紀錄和佣金收據，以詐騙該中心佣金逾3,700港元。江被廉政公署落案起訴3項偽造帳目罪並否認控罪，經審訊後東區裁判法院陳志輝今（8月1日）裁定3罪均表證成立。江出庭自辯稱涉款是她應得代理佣金，但因她本身有經理人合約，故以經理人名義收款。

被告江碧蕙（46歲），報稱導師，被控3項偽造帳目罪。控罪指被告於2020年3月至4月間，不誠實地捏改會計文件內容、即加心康智能醫療（亞洲）有限公司分別於同年2月至4月的銷售記錄和佣金收據記項，使看來蘇嘉玲曾3度分別轉介共13名客戶，蘇因而可獲發逾3,700港元代理佣金。

江碧蕙供稱，加心康（亞洲）的主要股東林建明曾與她合作投資公司，林建議江可為加心康擔任中介，介紹客人後可獲10%佣金作為車馬費。江指由於當時有經理人合約在身，故除教授騎馬外，其餘收入均需透過經理人收取，因此她一直以經理人的名義收取佣金，包括涉案的13名客戶，但蘇並無簽署中介合約。直至2020年4月尾，江決定離開加心康，遂叫蘇補簽中介合約。江指直至2021年12月蘇突然表示會去廉署錄口供，其後又不止一次在不同場合要求江到廉署自首，江便回應：「我都唔知發生咩事，自咩首呀!」。江亦透露她亦於前年底發現蘇任她經理人期間向她隱瞞實際收到的廣告費，她最終亦沒有收齊廣告商支付給她的款項，並少收至少30萬港元。

案件編號：ESCC 2511/2022