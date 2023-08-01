保栢護老中心三長者染耳念珠菌　防護中心不排除院舍內傳播

深水埗保栢護老中心出現耳念珠菌群組感染，衞生署衞生防護中心今日(8月1日)表示，個案涉及3名院友，年齡介乎61歲至82歲，其中1人仍需留醫。防護中心進行接觸者追蹤篩查，昨日(7月31日)未有發現新增個案，正調查該群組感染源頭，不排除院舍內出現傳播。

防護中心上月6日及18日分別接獲醫院管理局通知，2名居於保栢護老中心並曾於早前入住明愛醫院的院友，經化驗證實帶有耳念珠菌，涉及1名82歲男子及1名61歲女子。2人有長期病患，均沒有相關感染徵狀，其中1人已出院。

經對涉事院舍進一步流行病學調查，發現1名今年4月曾入住黃大仙醫院的79歲女子，早前已經化驗證實為帶菌者。她於5月出院後入住該院舍，現時情況穩定。防護中心會與院舍保持密切聯繫並監察院友情況，確保院舍嚴格執行各項感染控制措施。

此外，防護中心已提供感染控制建議及培訓院舍職員，並建議院舍根據既定指引，加強執行各項感染控制措施，包括妥善安置帶菌院友，嚴格執行接觸傳播防護措施，加強環境清潔及消毒，使用專用醫療用具、洗手間及沐浴設施，以防止耳念珠菌散播。