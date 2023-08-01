政Whats噏：葉劉同黨友逛商場　讚容海恩長女識走位

大圍站「圍方」商場上個月開幕後，旋即成為區內人氣地標，身兼行政會議召集人嘅議員葉劉淑儀，今日(1日)就同議員黨友李梓敬、容海恩(Eunice)以及兩位社區發展主任，前往呢個新商場感受一下熱鬧氣氛，影相打卡當然係免不了，之不過鏡頭焦點，往往落喺一位小朋友身上，到底佢係邊個呢？咪就係Eunice長女袁昌蔚囉！

雖然袁昌蔚今年只有4歲，然而乖巧伶俐，葉劉話佢一見到鏡頭，就會擺出多款生鬼「甫士」，大合照時更會主動走埋去「C位」，即中間或最顯眼嘅位置，儼如主角一樣，當然係惹人注目啦，葉劉指袁昌蔚逗得眾人十分歡喜，話牽著佢嘅小手逛商場亦倍感溫馨咁話。事實上，葉劉參觀商場時，唔少市民上前打招呼，葉劉亦樂於同大家近距離交流。

講起「圍方」商場，葉劉話裏面不但有專為中小企服務嘅平台，仲擺設好多本地藝術家創作、或者跟港鐵發展有關嘅藝術品。例如商場露天花園中庭擺放兩隻由港人創作、滲入鐵路元素嘅巨型Teddy Bear；商場四樓擺設嘅藝術作品，就係由一名北京藝術家，利用港鐵以往曾經使用嘅鐵路配件，重新組合成一個港鐵車頭嘅「大型拼圖」，葉劉形容作品別出心裁，相信會深受鐵路迷嘅歡迎。