澳洲擴BNO工作假期至35歲　可留3年不限工種

因應澳洲、英國自由貿易協定生效，澳洲放寬英國護照持有人申請工作假期簽證(Working Holiday visa)，持有英國國民(海外)護照(即BNO)亦獲同等待遇。今年7月1日起，所有18歲至35歲的BNO護照持有人，可以申請工作假期簽證到當地工作，最長可以居留3年。

澳洲內政部指，持BNO的香港人從7月1日起，申請工作假期(417類)簽證的年齡上限，由現時30歲上調至35歲。在原有規定下，當地原要求申請者從事農場工作等特定工種滿一定時間後，方可再申請延長簽證。而在新安排下，申請者自明年7月1日起，可毋須從事農場工作等「特定工種」，便可申請第2、第3次工作假期簽證逗留澳洲3年，意味申請人可以直接延長簽證至第2年、第3年。

當地政府官網亦舉例說明，假如有1名同時持有香港特區護照與BNO的港人，已申請417類簽證入境澳洲，他未來將可用BNO護照申請第2年工作假期簽證，甚至在之後再申請第3年簽證。若然他在2024年7月1日後用BNO護照申請第2年工作假期簽證，則毋須符合「在特定工種工作」的要求。