「超級月亮」凌晨高掛雲霄　「藍月亮」月底再接力上演

今年夏季將出現4個「超級月亮」，首個已率先於上月3日出現，惟當時受天氣影響，本港大多地區均未能一睹月色。不過，各位「追月迷」留意啦！第2個超級月亮將於周三(2日)凌晨上演，若天氣條件允許，市民可於今日至明日月初之後的時段，都可憑肉眼觀察到明亮的滿月，且會較平時的滿月大3成！

太空館早前預告，周三的超級月亮將於本港時間凌晨2時32分發生，屆時月球最接近地球的距離為357,530公里，比一般滿月近約2.7萬公里，滿月會比平時更大更亮。但天文台表示，一道廣闊低壓槽正影響廣東沿岸，預料本港今晚大致多雲，局部地區有驟雨，部分地區或未能如願賞月。不過，錯過今次機會的市民唔使擔心，因為本月月底亦有另一個超級月亮接力上演，更是今年最大滿月！

本港8月31日將出現月內第2次「超級月亮」，由於兩次滿月之間相隔28天，因此月底的月圓又被稱為「藍月亮」，其英文稱之為「Blue Moon」。超級月亮與藍月同步發生的「超級藍月」更是相當罕見，屆時月球會比周三的超級月亮更接近地球，若錯過今次機會，則需等到2026年5月31日才可再觀看。