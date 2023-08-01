鯨魚遊港兩周歿　議員斥零執法倡修例提高罰則等

西貢海域出沒的年幼布氏鯨昨日被發現浮屍海面，其後被打撈起並安排解剖。

西貢海域出沒的年幼布氏鯨昨日(7月31日)被發現浮屍海面，昨日傍晚被撈起後安排於萬宜水庫西壩附近解剖，檢驗其死因，預料將持續數天。有議員今日(8月1日)批評政府在鯨魚流連本港海域期間，未有對違例船隻及參與者作出執法行動，加上公眾保育意識薄弱，故建議當局應盡快改進現行保護野生動物政策及提高罰則等。

議員葛珮帆致函環境及生態局局長謝展寰，指出，雖然今次布氏鯨的明確死因仍待專家調查，但鯨魚可能因被船隻螺旋槳打中受傷，最終導致悲劇發生。她又稱，雖然《野生動植物保護條例》定明，任何不負責的觀鯨行為都可能構成故意干擾受保護野生動物罪，惟當局在鯨魚出沒以來，只有加強巡邏及勸喻，未有對違例船隻及參與者作出執法，以致仍有不少市民包船出海觀鯨，部分觀光船更刻意靠近鯨魚航行，對鯨魚構成干擾。

她續稱，制定至今20年的《觀豚守則》只適用監管賞豚活動，更僅為自願性質，守則過時及無法律效力，對違例者難起阻嚇作用，亦可見普羅大眾對野生動物的保育意識薄弱。為此，葛提出5項建議，包括加強對市民的教育及宣傳不應近距離追逐鯨魚、海豚、海龜等海洋動物，避免對其造成不必要的滋擾；改進現行保護野生動物政策；為突發情況制定迅速保護機制；修改法例及加重罰則，提升阻嚇力；以及觀光船隻、遊樂船等在指定海域航行，可考慮要求船隻加裝螺旋槳保護罩，避免海洋生物遭到船槳誤擊。