超強颱風吹襲日本沖繩　入境處接36香港人求助個案

超強颱風卡努吹襲日本沖繩，海陸空交通大受影響，逾20萬戶停電，有人遭強風吹跌受傷，另有一人遭吹毀的車庫壓死。

卡努於今日(2日)凌晨集結在沖繩島以南約100公里，預料向西北偏西移動，中心最高持續風力達到時速195公里。周二(1日)晚上10時許沖繩縣警方接報，指大宜味村有人在家中被毀爛的車庫壓住。90歲傷者崎山喜弘送院兩小時後證實死亡。

周二中午12時許，沖繩縣嘉手納一名90歲婦人遭強風吹跌，左腳受輕傷；在那霸市，同日下午有建築物外牆磚頭剝落，沒有人受傷；名護市有兩名分別19歲和29歲女子在街上被吹倒，頭部和腳部等受傷，送院救治，沒有生命危險。

香港入境事務處（入境處）周三表示，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）、中國駐福岡總領事館（總領館）及相關航空公司了解情況。入境處至今接獲36名香港人求助，當中包括查詢交通情況或住宿等。入境處得悉全部求助港人正身在安全地方，並已提供相關資訊，會繼續與求助人、公署、總領館及相關航空公司保持密切聯繫，留意事態發展，並積極跟進事件。