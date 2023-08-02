學貸設免入息審查　分15年攤還

大學學費不便宜，家境若非十分富裕的學生，或會考慮在職家庭及學生資助事務處申請資助貸款計劃，以減輕負擔。惟申請時需通過資產審查，申請手續過程繁複，未必適用於所有學生，故學資處另設免入息審查貸款，供大專生及大學生申請，協助他們繳付學費。

學資處設有「免入息審查貸款計劃」，不需要家庭入息審查，只要是認可院校的全日制香港學生即可申請，包括「全日制大專學生免入息審查貸款計劃」及「專上學生免入息審查貸款計劃」，分別幫助就讀政府資助或自資全日制課程，包括副學士學位、高級文憑或學士學位程度的專上課程合資格學生繳付學費；至於「擴展的免入息審查貸款計劃」則協助在港修讀指定的專上∕持續進修及專業教育課程的學生繳付學費，修讀碩士課程或專業課程的學生同樣適用，以上計劃貸款年利率同為2.42厘。

據學資處網站表示，學生貸款人須於畢業或課程正式完結後開始償還貸款，直至貸款悉數清還為止。還款期一般於畢業或課程正式完結後，於該年的12月1日開始，首期還款一般於畢業翌年1月1日或7月1日到期。學生貸款人須在15年的「還款期」內，均分180期，並以一個月一期，或在學資處同意的較短還款期內，以按月等額還款方式，全數償還貸款和累計利息。