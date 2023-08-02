布氏鯨解剖料數周後有結果　 港府承認護鯨做得未夠好

西貢牛尾洲早前發現的鯨魚屍體，已移至萬宜水庫西壩解剖。初步解剖顯示鯨身有新傷口，但仍需時間化驗，暫未知是否致死原因。環境及生態局局長謝展寰今日(2日)在電台節目表示已初步完成解剖，下一步要等待鯨魚內臟器官化驗完畢，研究牠何時缺氧，或新傷口是否致命原因，預料數周後有結果。對於坊間批評政府太遲介入是次事件，謝對此表示不同意，並指漁護署得知有鯨魚進入本港水域已聯絡海洋公園研究跟進。惟他承認本港以往無一套標準做法，專家亦持不同意見，當局需要加強相關經驗及知識，很多方面都可做得更好。

謝展寰提到當局曾呼籲市民不應出海觀鯨，即使派出船隻巡邏，惟效果仍未夠好。日後會加強公眾教育避免市民觀鯨時造成滋擾或傷害。當局擬檢討法例，加大漁護署權力，制訂預案，毋須等專家商討。至於有意見指應為鯨魚設禁船區，由於鯨魚會保持活動，劃出禁船區或有困難。當局會考慮鯨魚出沒區域禁止某類活動船隻，或賦權漁護署驅趕船隻。謝表示要走立法程序至少要幾個月，當局會研究如何改善相關流程，及協助漁護署執法。觀看鯨魚的守則亦將對標目前觀豚活動的守則，兩者原理相似，但對觀鯨會考慮加強守則，但重申並非所有守則都將變成法例。

議員江玉歡則認為，政府觀察時間太長錯過保護鯨魚的黃金時間，即使尊重專家意見，但政府應有主導地位，不應無了期等專家得出結論。當局可設立觀鯨守則，限制船隻與鯨魚的距離，觀鯨區內船的數量和速度等。目前法例禁止故意干擾野生動物，惟難以界定及證明罪行，江敦促政府盡快修例堵漏。