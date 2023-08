旅遊套票網購騙案一周55宗　32歲女連續兩次受騙失8000元

正值暑假,社交平台假裝推銷旅遊套票的涉詐騙專頁多不勝數,不難察覺該些專頁粗製濫造、偷圖及找大量海外打手給Like(讚好)。短短一周內,執法部門已接報至少55宗關於旅遊套票的網購騙案,其中一名32歲女子接連「中伏」,先後誤信兩個假專頁,欲購買兩套澳門旅遊套票,轉帳至兩位賣家後,對方卻從此失聯,損失近8,000港元。

截至今日(2日),過去一周最常涉及騙案的物品,首3位為酒店/露營/旅遊套票、演唱會/主題公園門票/ 船票、手袋,其餘的包括海鮮食品、智能電話、嬰兒用品、電器、遊戲產品/遊戲帳戶、傢俬/家庭用品、玩具模型。

而一周內出現過的詐騙專頁,包括Foster Aaron、HK/MO-Hope Trip、Slow life 團購、Suteki Beauty、我想去旅行 I want to Travel by iwanttotravel.cc、亞洲贸易行。執法部門建議,市民購買旅遊套票應到旅行社的官方網頁了解詳程,並透過官方渠道或認可分銷商購買套票產品。如發現或涉及詐騙,就切勿付款。