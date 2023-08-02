政府收回西隧並實行三隧分流新收費　早上西隧過海的士增加5成

三隧分流方案首階段，隨着政府今日(2日)凌晨凌時收回西隧後正式實施。今晨三條過海隧道實施「633」收費方案時大致暢通，惟有私家車在西隧往香港方向的入口失控，撞向收費亭一度出現車龍；紅隧較繁忙時間的擠塞時間明顯縮減，而往東隧的行車時間減幅輕微。當局表示，三條過海隧道運作暢順，早上經西隧過海的的士較以往增加5成。

運輸及物流局局長林世雄早上到西隧出入口視察交通情況，他表示凌晨起三隧運作暢順，對於早上西隧過海的士較以往增加約5成，他料繁忙時段的士會根據繁忙程度選擇最適當的隧道。至於有意見指西隧減價力度不足，他指私家車西隧收費減幅已達兩成，「633」及之後的分時段收費，均是按交通情況作預測的整全方案，又相信實施「633」的過渡期中，不會「三隧齊塞」，強調政府收益並非最重要考慮，反而是處理本港交通問題。

「633」方案實施後，比較過去兩個周三和今天，早上8時至9時繁忙時間的平均行車時間，多個地點前往紅隧有顯著縮減，加士居道東行近理工大學往紅隧，由上兩周的16分鐘和12分鐘，縮減超過10分鐘，最快只需4分鐘；渡船街南行近富榮花園往紅隧的時間，亦由26分鐘和19分鐘，大幅縮短至僅6分鐘。至於前往西隧的行車時間，則變化不大，窩打老道南行近九龍醫院前往西隧的時間，輕微增加約2分鐘。往東隧的行車時間普遍輕微縮減。

至於西隧及東隧亦將陸續實施不停車繳費系統「易通行」，西隧將在下周日(6日)實施，而東隧就會於本月27日實行，屆時三隧都實施「易通行」，當局目標是在今年內，實施三隧分時段收費。