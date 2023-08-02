培訓費轉嫁僱主聘印傭貴近萬　業界憂菲律賓倣效

現時本港有逾34萬名外傭，當中菲傭佔五成半，印傭佔四成，本港家庭傭工兩大市場印尼及菲律賓相繼宣布推出減輕傭工出國就業成本的計劃。據了解，印尼政府要求外傭訓練及申領文件等費用應向僱主一方徵收。新措施下，預料本港僱主聘用一名菲傭來港工作額外增加約9000元開支，總成本則料增至兩萬多港元。印尼代表將於今午(2日)召開記者會交代最新安排。

勞工處東網時表示，港府過往已向印尼駐港總領事館明確表示，為維持香港與印尼雙方友好互惠的合作關係，該國輸出印尼家庭傭工的政策如有任何調整，應避免導致香港僱主聘用印傭的費用大幅增加或降低印傭來港就業的機會。勞工處會繼續與印尼駐港總領事館就聘用印傭的相關事宜保持聯繫。

香港僱傭公會主席、持牌印傭中介代理陳東風今早在電台節目表示，與會中介對計劃後有很大反響，若落實新收費模式，他推斷會有兩至三成，原本打算請印傭的僱主轉為請菲傭或其他地方的外傭，影響中介公司收入。他提到印傭普遍懂得講廣東話，料有照顧需要的長者即使中介收費增至2萬多元，仍會聘請印傭。

香港外傭仲介公司負責人廖翠蘭則擔心印尼一旦開先例後，菲律賓方面或會倣效，港人聘請外傭的成本大大增加。業界已初步向勞工處反映意見，印尼方面需確保印傭不會短時間內辭職，以保障僱主的權益。