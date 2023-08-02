涉散布言論煽惑他人襲警　37歲技術員認罪押8.24判刑

前年7月1日晚，銅鑼灣發生孤狼襲擊執法人員案，翌日有人於網上疑散布言論以煽惑他人襲擊人員。其中一名學校助理技術員於「連登討論區」回應一篇討論「應點用刀」的貼文中發布煽動襲擊人員的回應稱「要刺破胸/背肌同布」、「唔係好想有手足好似梁叔咁刺殺完自刎」，其後又貼出有人用刀刺另一人頸項的圖片。人員經調查後拘捕該技術員，他今（2日）於區院承認1項煽惑他人有意圖傷人罪。法官聽取辯方求情後，將被告還押至8月24日判刑。

被告黎哲(37歲)過往沒有案底。他被控於2021年7月2日，在香港有意圖而非法煽惑他人非法及惡意傷害香港警務處警務人員身體受嚴重傷害。辯方求情指，事發至今已兩年，對他構成壓力，望可酌情減刑。辯方又呈上被告的精神科醫生報告，指他有適應障礙及焦慮徵狀，並強調只是想表達被告明白自己的問題並主動尋求醫生協助。辯方又指被告當時因社會不穩和新冠疫情，在壓力下一時衝動作出涉案言論，現希望致歉，望法官考慮被告過往的良好背景給予減刑。

案情指2021年7月1日晚，有1名執法人員於銅鑼灣被男子梁健輝用刀插背，梁其後自殺。翌日，網上連登討論區有人發布題為「『技術討論』應該點用刀？」的貼文，被告以其連登帳戶作回覆稱「刀嘅形狀好重要」、「要刺破胸/背肌同布」及「單拖狗不常見啦，唔係好想有手足好似梁叔咁刺殺完自刎」等及引用有人用刀刺頸和使用刀具的相片。人員經調查後在被告帳戶發現大量政治議題貼文，顯示他支持2019年6月以來發生的暴動和仇恨人員，且曾發貼文稱「手足們，立個誓，中咗肺炎去報警」。被告於同年7月9日被捕，警誡下稱只是在連登回覆貼文。其後他稱回覆貼文只是在分享屠夫的烹飪技巧及教授他人如何使用刀具，他知道梁健輝的事，但只想勸喻他人不要像梁般行事。

案件編號：DCCC 321/2022