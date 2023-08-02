婦女產後宜哺乳8至10個月　哺乳期間應戒白酒及凍飲

母乳哺育對母嬰皆具裨益。本周是「國際母乳哺育周」，而今年主題為「促成母乳哺育：為職場家長創造改變」，目的是支援在職媽媽持續餵哺母乳。浸會大學中醫藥學院指，婦女產後可餵哺母乳約8至10個月，實際視乎母親身體質素而定，惟若出現疲乏、頭暈、脫髮等氣血虛弱的症狀，就不宜繼續勉強餵哺母乳。

每年8月的第一個星期被訂為《國際母乳哺育周》，浸會大學中醫藥學院臨床部中醫臨床教授張春玲指，母乳是由氣血所生，若氣血不足、脾胃虛弱、情緒受困等，都會導致缺乳。她建議，產後應補益氣血，保障乳汁來源和乳房經絡暢通，哺乳期間應戒吃糯米、雪糕、辣椒、白酒等甜膩或辛辣食品，亦應戒凍飲和避免吃過多水果。

張又建議，婦女產後應「補而不滯」，避風避寒，並保持心情舒暢，除飲用健脾養胃的藥膳外，亦可用大劑量的炒麥芽和烏梅煮水喝，服用2至4日；另外，亦可每日按壓通乳穴位1至2次。至於湯水方面，可以煲木瓜鯽魚湯、花生眉豆豬蹄湯及五指毛桃煲雞湯等，都有助補血氣，益肝腎，加入少量通草（3克)可通暢乳絡。