土瓜灣灰鸚鵡被大貨車嚇飛失蹤　一周後油麻地尋回

一隻5歲灰鸚鵡「Milk Milk」於7月24日與七旬男主人在土瓜灣落街散步期間，被大貨車嚇飛不知去向，同日有網民發貼指在宋皇臺道尋獲一隻灰鸚鵡，主人立即聯絡對方確認。據知對方要求提供失雀腳環號碼比對，但主人年紀大已記不起，只能提供鸚鵡生活照，但對方卻以擔心有人「白撞」等不同理由推搪，後來更刪了貼文。主人苦無辦法，只好報案求助，至31日晚上終有好消息，人雀已團圓。

該隻灰鸚鵡由一對夫婦飼養，自從牠飛走後，女主人隨即在網上群組尋雀，同日發現有一名網民發貼指尋獲失雀。惟因男主人記不起腳環號碼，該網民以不同理由推搪，無安排夫婦與失雀見面，後來還關閉了個人帳戶及刪貼，夫婦遂向動物組織求助及於27日報案。事件擾攘多日，夫婦仍未能領回鸚鵡，男主人更擔心得寢食難安，他原定要入院，但一日未尋回鸚鵡，他都無法放心住院。

至31日晚上，執法部門根據線報在油麻地尋回失蹤的灰鸚鵡，立即通知夫婦接回愛寵，人雀團圓，經初步檢查，灰鸚鵡目前健康良好。執法部門提醒市民，切勿過度容許寵物自由走動，避免發生意外或被不法之徒有機可乘。