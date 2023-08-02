荷里活廣場慘案發生兩個月　店舖生意暴跌商場拒減租共渡時艱

鑽石山荷里活廣場今年6月初發生恐怖斬人兇案，兩名女途人不幸被殺，案件至今日(2日)已發生兩個月，但不少市民亦受命案影響拒絕到訪涉事商場，當地人流持續冷清，商舖生意暴跌。其中，位於命案現場附近的韓式食品連鎖店「韓印紅」近日貼出告示，指客人流量下跌9成，店舖銷售額暴跌7、8成；惟指與業主商討共渡難關不果，決定昨日(1日)結業。東網記者今日到現場所見，舖內仍有員工清走場內物品，不久便有商場管理職員準備用木板圍封店舖。

據韓印紅貼出的告示可見，店方表示與商場剩下合約期限的租金，會於法院判決後支付。東網記者今日嘗試致電「韓印紅」總辦事處了解最新情況，惟對方指暫時正採取法律行動，不會作出任何回應，便怱怱掛斷電話；記者亦以電話及電郵方式向荷里河廣場母公司九龍倉集團，了解事件發生後該集團對商戶減租訴求的回應，惟暫時未有回覆。

至於商場方面，鄰近兇案位置的甘鹿仔生活雜貨店店員陳小姐表示，事件發生後店面生意額大跌最少7成，「正常呢個鐘數(約下午1時)人流都無咁少，商場都無表示，隔籬先執笠。」她直言，現時平日生意額連數十元都無，據知店主曾與商場傾談減租亦不果，只稱將會以活動宣傳刺激人流。

而附近的床上用品店店員黃小姐亦言，生意大跌一半，不少熟客都不敢再來，商場又不願減租，令她們終日「望天打卦」；另有梳化店員指事件後1個多月，幾乎無市民敢到來光顧，就算有都「兜路」避開事發現場。