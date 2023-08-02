的士違例記分制欠清晰惹議　業界憂誤墮法網議員料成效有限

為解決的士業服務質素參差問題，政府擬增設司機違例記分制，同時引入的士車隊管理制度。就相關草案已完成首讀及二讀，業界指理解政府及市民對的士服務水平有要求，業界已進行相關工作，但認為記分制項目欠清晰，憂容易誤墮法網。前線司機則認為新措施未必有太大成效，反而令更多人卻步入行，致人手不足問題加劇。

香港的士業議會主席黃卓邦認為，局目前解釋不清晰，如記分制多達11項，其中一項是「沒有將的士咪錶設置在記錄位置之上」，令業界不解，不清楚會否干犯。他指，支持記分制部分項目，針對無爭議的嚴重罪行對症下藥，如濫收車資、自行改裝「咪錶」等，可剔除業界劣質司機。惟他舉例，記分制下繞路亦被記分，但文件無講明繞路定義，形容「路線分好多種，最快、最短、最便宜」，不明白甚麼情況將會違例。他強調，當業界仍有質疑，「點叫的士行業支持呢個方案」。

身兼的士車主及司機廖先生則認為，車隊及扣分制未必有太大成效，認為現有機制已足夠，若實施新措施，擔心更少人入行，可能需要聘請「外援」。他建議「咪錶加到40蚊，就可以解決問題，服務一定好，又多人入行」。

議員張欣宇指，擬議法例首要目標是提升整體的士服務質素，而非改善經營環境，核心應放在消費者、乘客角度，認為當局要多聚焦如何改善乘客感受。他又指，車隊制雖可為乘客搭車體驗帶來改善，包括可使用電子支付，但擔心只有一千多輛的士參與，部分乘客或未受惠。

張欣宇又指，記分制部分罰則是現有法例不容許的行為，須經法庭定罪，而並非「新制度」。惟他相信，提升罰則仍不足以提升的士服務。他稱，自己差不多每星期都有被拒載經驗，作為議員亦不知道怎樣作出投訴及提出有效證據，指「我無可能截的士嗰陣，開住錄音開住視頻」，直言當車輛開走後，怎樣作出投訴？他又舉例，今年3月一名遊客乘坐的士從機場前往北角，遭濫收600元車資，但事發至今，他一直幫手跟進仍未有結果，相信事件最終會不了了之。他坦言，針對投訴很難成立的問題，如果不討論、不解決，設立記分制的成效有限。