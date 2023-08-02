律政司就集體炒舖牙醫脫罪上訴　上訴庭終維持兩名被告無罪裁決

證監會於2015年首次就無牌集體炒舖提出檢控，落案起訴牙醫冼仲彥及其營運的公司經營受規管活動業務等4罪，經審訊後被裁定所有控罪均不成立。律政司以案件呈述方式提上訴，希望上訴庭釐清原審法官所作裁定的法律觀點是否正確。上訴庭早前經開庭後，今（2日）頒下判詞，認為原審法官所作裁定的法律觀點大部分均不正確，並指應判處兩被告罪成。不過因律政司早已表明本上訴結果旨在釐清法律問題，不會影響被告的裁決，故兩名被告維持其無罪裁決。

兩名答辯人分別是冼仲彥及其營運的IPFUND Asset Management Limited。是次案件呈述要求上訴庭釐清原審法官陳仲衡的裁定是否正確，包括涉案購買16項物業的空殼公司是私人公司及投資者購入的權益是空殼公司股份等。

判詞指上訴庭雖然認同涉案空殼公司確是私人公司，認為陳官的其餘裁決均不正確。眾裁定當中，特別就投資者購入的權益是否空殼公司股份方面，上訴庭考慮案件後認為，交易的目標，為物業所佔權益的百分比及物業出售後按所佔百分比分享的利潤，而不是一間空殼公司的股份，該些股份並非投資者購入的權益。基於此裁定，陳官餘下的裁定之法律觀點均不正確；案件發生於2011年2月至12月，控方指IPFUND並無相關牌照下安排投資者集體投資16個商舖物業項目，當中4項虧蝕，餘下12項，令投資獲利共3,062萬港元，IPFUND從中收取了201萬港元顧問費。

案件編號：CACC 291/2021