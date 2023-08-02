政whats噏：吳樹培涉越權　據悉被停校內改組工作　須5日內交報告

中文大學校改革爭議不絕。中大校友評議會主席楊于銘等3名中大校董早前發起公開聯署，反對3個校董議員提交改組中大校董會嘅私人草案。身兼中大副校長（行政）嘅校董會秘書吳樹培亦有參與聯署，被批有違中立原則。有消息人士透露，中大校董會主席查逸超尋日喺校董會議上話，吳樹培涉違反中立被即時停止參與校內改組工作，仲要求佢5日之內向查逸超提交報告解釋。即使畀人停止工作，但佢亦無離開會議，不過全程一言不發。

據了解，喺吳樹培被批參與聯署有違中立，同埋「越權」繞過校董會制訂議程，被即時停止其參與校內改組工作嘅時候，同樣有份發起公開聯署嘅校董，未有為吳樹培發聲，而佢本人亦無為自己作出澄清。當時有人就話吳樹培唔介意可以繼續留低，亦可選擇離場，不過佢最後就冇走到，但無喺會議度講過任何嘢。

被問及事件嘅時候，身兼中大校董嘅議員劉國勳就話唔會引述會議內容，但話有跟進行動，會喺有關嘅跟進行動有進展之後，再持續跟進，如果發現有人「越權」要作出追究。而如果吳樹培有「越權」就要考慮仲唔適合擔任秘書長。

而喺上星期五嘅立法會會議入面，委員會主席梁美芬不滿吳樹培身為校董會秘書仍參加聯署，認為佢有違中立。當時查逸超就話按守則要求，吳樹培要絕對中立，仲話吳樹培幾天前喺未得佢同意擅自發放校董會議程，當中出現查逸超認為「有問題」嘅項目。議員梁子穎亦都係會議度話吳樹培「隻手遮天」，控制大學行政同校董會秘書事務，希望中大管治架構「重上正軌」喎。