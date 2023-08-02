佘繕妡創港隊歷史　世大運女重劍奪金

成都世界大學生運動會今日（2日）展開劍擊賽事，香港女子重劍手佘繕妡一路過關斬將，殺入決賽，以15：6大勝意大利劍手Sara Maria Kowalczyk，奪得港隊史上首面世大運劍擊金牌。

港隊派出佘繕妡、陳渭泠、陳祉澄和黃琛之角逐女重個人賽。佘繕妡早前打入世錦賽16強，世界排名升上25，被列為3號種子，在小組賽6場全勝，以總成績第5名直入32強。

佘繕妡去年勇奪NCAA冠軍，來到世界舞台，實力同樣出眾，以15：7和3：2連挫中國的施悦馨和烏克蘭的Yeva Mazur，迎來排名35的意大利劍手Gaia Traditi。「佘佘」入局稍慢，但逐漸收復失地，扳平14：14，以「決一劍」15：14險勝對手，晉級4強，鎖定獎牌。

面對頭號種子、排名18的美國好手Catherine Nixon，「佘佘」打完兩節，落後6：7，但末節爆發連取9分，以15：8大勝對手，殺入決賽，鬥排名160的意大利奇兵Sara Maria Kowalczyk。

「佘佘」早段相對保守，曾落後1：3，但穩守突擊下，反超前5：3。來到決勝節，「佘佘」面對猛攻泰然自若，看準機會突刺，最終大勝15：6，奪得港隊史上首面世大運劍擊金牌，連同早前武術隊獲得1金1銀2銅、乒乓球隊獲得1銅，港隊今屆已有2金1銀3銅，繼續刷新歷屆紀錄。這也是「佘佘」自2018年青年奧運摘銀後，相隔5年再次踏上國際個人賽頒獎台。

至於隊友陳渭泠和陳祉澄以2勝4負出線，前者以11：15不敵新加坡的Kiria Tikanah，後者以8：15輸給匈牙利的Tamara Gnam，首圈止步。黃琛之在小組賽全敗出局。

男子佩劍方面，3個港將順利出線，張愷駿以15：9刺走印度劍手，但以10：15不敵意大利劍手，次圈止步。陳樂熹和周頌羲輸給德國和澳洲劍手，首圈出局。