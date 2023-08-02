內地雙賊月內連犯12案　偷連鎖店逾2萬元藥品及健康食物　一人落網

黃大仙區執法部門留意到盜竊案數字有明顯上升趨勢，自今年6月起展開代號「暗谷」的反罪惡行動，以情報主導方式打擊相關犯罪活動。而在上周四(7月27日)，該部門接獲某本地大型連鎖零售商報案，指旗下一間位於黃大仙區的分店遭賊人偷去6盒藥物，總值3,400港元。由於相關藥物價值高昂，執法人員相信並非個別人士偷去自用，而是有犯罪團夥轉售圖利，於是展開針對性的情報收集，包括分析大量「天眼」影片紀錄，最終鎖定一個由2名中國籍男子組成的犯罪集團。

調查顯示，該集團在今年7月最少干犯另外11宗屬於同一連鎖零售商的分店盜竊案，當中涉及不同種類的健康食物和藥物，例如營養補充劑及美容產品等，總損失高達22,500港元。人員及後鎖定其中一名成員的身份，至昨日(8月1日)以涉嫌「盜竊」罪拘捕該名持雙程證的43歲內地男子。

調查人員指，涉案集團手法純熟，成員會以一前一後的方式進入連鎖店，其中一人首先與職員談話，藉此分散他們的注意力，同黨便會趁機內偷走貨物，然後各自於不同時間離開，繼而循不同渠道出售贓物。人員正追查贓物去向、該集團有無其他成員及是否牽涉其他案件等，不排除有更多人被捕。