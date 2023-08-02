政Whats噏：到訪智能石礦場　議員大開眼界

石礦場向來予人嘅印象，係塵土飛揚、工人揮汗如雨。議員陳恒鑌同李世榮，近日前往山東嘅智能石礦場進行考察，發現通過使用大數據、物聯網、人工智能及遙距遠程控制等科技手段，既可達致高效管理同營運、大幅降低工業意外機率、從業員嘅工作環境亦大有改善，值得香港借鑑咁話。

李世榮話山東智能石礦場嘅大型礦車司機，毋須親身坐喺車內，而係於中央控制室遙距控制機器運作。佢話呢種模式，勝在24小時都可以喺安全舒適嘅環境當值，兼顧工人安全同全面管理，其實亦可應用到香港嘅礦業、造地，或其他相關行業，例如發展安達臣石礦場，甚至改變未來將軍澳第137區填料庫嘅管理模式等。

陳恒鑌就話今次考察智能石礦場，係佢見過最先進嘅礦業設施之一。佢認為香港需要更多呢一類嘅創新同先進技術，至可以進一步提升本港各行業嘅發展水平。陳、李兩人希望立法會復會時，能夠將相關經驗同觀察分享，冀相關官員同議員有更深入嘅了解同認識，嘗試於未來填海或堆填事務中作出合適應用，希望政府與各界將科技試用作為香港科研發展嘅出路。