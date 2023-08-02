政Whats噏：接聽投訴電話　黃鳳嫺結識「K金大王」

消費者委員會每日都接獲唔少投訴，但事後仍跟投訴人長期保持聯繫，情況並唔多見。消委會總幹事黃鳳嫺今日(2日)出席一個宴會，期間就提到佢之所以同中西區區議會前主席、外號「K金大王」嘅胡楚南相識，恰巧係緣於一宗投訴。

話說多年前胡楚南買咗部新車僅幾個月就出現故障，行行下死火之餘，仲會溜後添！因車行對換車嘅要求愛理不理，胡楚南於是致電消委會投訴，而接聽電話嘅，正正係就任總幹事無耐嘅黃鳳嫺。黃鳳嫺認為煞車失靈好危險，投訴人希望可換車嘅訴求並非無理，加上單據等相關資料齊備，於是按正常程序將個案轉交投訴部跟進，結果約兩個月後，事件圓滿解決。

由於投訴電話係通過秘書接駁至自己案頭，黃鳳嫺覺得做法比較少見，於是上網查看投訴人背景，先知道對方係企業家、過去曾擔任區議員、仲係香港鑽石總會嘅骨幹成員添。由於鑽石總會同消委會向來都有聯繫，因此大家喺往後有多次接觸嘅機會。至於今日嘅宴會，係胡楚南宣布退任鑽石總會常務委員，黃鳳嫺祝佢喺其他崗位作出貢獻，生活幸福安康。