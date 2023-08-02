港女銅鑼灣搭的士遇「曱甴車」　小強四圍爬被迫共處一室

踏入夏天是蚊蟲孳生的季節，市民記得注意個人衞生。有網民近日就在社交平台分享一段恐怖經歷，其女友日前在銅鑼灣乘搭的士過海，期間見到車內有多隻曱甴爬行且「成群出沒」，事主見狀立即向司機要求落車，惟因車輛已上橋朝紅隧方向行駛，她被迫與曱甴「共處一室」，至佐敦港鐵站附近方可「逃出生天」。

該網民本周一(7月31日)貼文指出，其女友當日在銅鑼灣時代廣場過海的士站上車，未料「上咗一架好恐怖嘅的士，全車有無數小小強爬黎爬去」。事主因天氣太熱，向司機反映開冷氣，惟遭對方無視。其女友目的地原本是大角咀，惟她在車內見到不少曱甴現身，「女朋友開頭剩係見到車頭一隻大(曱甴)，到見到一大群(曱甴)係後座」，整個車廂猶如一個「曱甴竇」。最後女事主要求過海後於最近港鐵站落車，車程終點亦因此改為佐敦，但在短短的一段紅隧路程，女方與曱甴們「共處」一段時間。

樓主最後在貼文表示，屆於現時「搵食艱難」，他亦無打算公開涉事的士車牌，「無心投訴司機，但希望如果有行家認識車主可以勸喻一下」。不少網民看到相片後直指可怕，「唔好話女乘客，我係男人我都覺得恐怖啊，仲要咁多小強」、「睇片都覺得周身痕」、「隧道我一定照落車」、「我諗我會嚇到跳車」。亦有人大讚女事主厲害，「你女友忍得到？勁，佩服」。