智庫倡引入私人參與開發新田科技城　推發展債券減現金壓力

港府正就最新一份施政報告進行諮詢工作，有智庫就為加快發展新田科技城提供10多項建議，包括建議當局准許申請原址換地，作創科用途的業權人興建人才公寓，並發行「新田科技城發展債券」，讓業權人成為新田科技城的共同投資人，以減輕政府現金流壓力等建建議。

團結香港基金副總裁兼研究部聯席主管葉文祺表示，參照過去發展新市鎮經驗，指新田科技城由政府主導開發是較合適做法，考慮到該處土地業權分散，建議第一階段發展內有超過一半土地均由私人持有，指若能適度引入私人參與，將可提升整體開發效率，因此進一步建議調整現時「加強版傳統新市鎮發展模式」的框架，鼓勵私人土地擁有者的參與，與政府達致相輔相成的效果。

惟葉續指，原址換地擴展至創科範疇存在先決條件，包括事先須鎖定引入，獲政府批准進駐的龍頭創科企業，以達致分工效果。他指出，若利用債券補償持有人，可以令其回報與科技城發展成效掛鈎，增加換地誘因，同時亦不會影響政府北部都會區發展，在使用加強新市鎮模式下，以公共用途原則收地。

機構認為，新田科技城位於北部都會區的心臟地帶，毗鄰深圳皇崗和福田的創科區域，策略定位是成為創科發展集群的樞紐，與深圳科創園區產生協同效應，亦有助力香港發展「南金融、北創科」的新產業布局，並打造成一個優質、健康及綠色生活的新社區。新田科技城相關法定程序將於明年首季展開，土地平整將於明年第四季開始，最早於2026年提供可平整土地。第一階段首批居民預計將於2031年開始遷入，而大部分居民則於2034年開始遷入，即北環線主線預計開通的時間。