觀塘污水泵房上蓋建園景平台　周末親子好去處

將傳統厭惡性設施形象扭轉，渠務署在觀塘污水泵房上蓋建園景平台，成周末親子活動好去處！有逾50年歷史的觀塘敬業街明渠將活化成翠屏河，明年開放，本月率先開放觀塘污水泵房上蓋的園景平台，以及觀塘海濱經翠屏河的跨河通道，方便市民前往茶果嶺海濱公園。園景平台分為5個區域，適合不同年齡人士遊玩，有戲水區域供夏天消暑；亦有超高「樹屋」飽覽平台景致，打破傳統污水泵房的乏味形象，成新一代「打卡」勝地！

活化翠屏河由計劃推出至今近7年，整個工程即將在2024年第3季完工，其中觀塘污水泵房優化工程項目耗資約10.5億元。為讓市民先「嘆」為快，本月內會先開放觀塘污水泵房上蓋的園景平台，園景平台分為5個區域，有逾60種遊樂設施，適合不同年齡人士，亦有輪椅人士可玩的設施。

渠務署淨化海港計劃部工程師梅志健說，園景平台以「好玩自然」為設計概念，特別推薦遊戲區域5的「親樹平台」和「親水花園」。「親樹平台」貌似樹屋，小朋友可由長型吊橋爬入，或由地下繩網爬上「樹屋」，高空眺望園景平台，再經超高滑梯滑到地面。而「親水花園」則有多組不同戲水設施，而玩完的水則會經過處理，用於平台淋花。

渠務署排水工程部工程師蔡詠詩稱，隨着園景平台開放，本月啟用跨河通道和茶果嶺海濱公園，公園分為動、靜態區域，部分有健身設施，亦有空位可作大型活動，更是寵物友善空間，歡迎市民帶寵物散步。