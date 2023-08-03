東方日報A1：請印傭貴五千　僱主出血　苦不堪言

想請印傭的市民需要準備多數千元了！隨着印尼落實「印傭零收費」措施，印傭來港工作毋須再付近5,000元行政費及招聘費，而由僱主承擔，僱主出血，苦不堪言。印尼代表解釋，新措施是為了提高對印傭的保障，不擔心此舉會削弱印傭吸引力；若不遵從新例，當局有權拒絕聘請傭工的申請。本港中介擔心新措施會減低市民聘請傭人的意欲，而菲律賓或跟從；亦有市民憂慮印傭來港「零成本」後會變得有恃無恐，表現更惡劣。

獲印尼移工保護局授權機構「印尼人力仲介公會（ASPATAKI）」向本港中介傳達最新印傭安排。公會秘書長Filius Yandono表示，為了保障印傭權益，及減少印傭的財政負擔，印尼政府去年3月通過新法例，要求新聘用印傭的僱主完全承擔相等於傭工一個月的行政費，包括當地介紹所收取的招聘費，印傭只承擔訓練費。

Filius Yandono提到，一般招聘費大約4,000至5,000元，而印尼當局已提供半年緩衝期，措施理應去年9月全面落實，舉例台灣、馬來西亞等新聘外傭的僱主已遵從新例，惟現時仍有大量中介未有遵從措施。

他續稱，若本港中介公司及僱主不遵從新要求制訂僱傭協議，印尼當局有權不派外傭來港。印傭若被收取中介費等，亦可投訴。他相信印傭的能力滿足到港人要求，不擔心新政策會削弱印傭吸引力。

僱傭中心負責人伍斯傑說，現時印傭來港工作需自行支付部分培訓、辦理護照等費用，亦需繳付招聘費予當地僱傭中介。僱主則需承擔印傭驗身、保險費、來回香港及印尼的機票一套等。新措施下，接近一半同業今年初已向港人收取印傭的招聘費，坦言業界只能「硬食」，感到無奈。

曾經聘請印傭的崔小姐擔心，印傭毋須繳交中介費後，來港工作的表現會更惡劣。她過往聘請的印傭首個月為了賺錢交中介費，會較盡心盡力照顧，第二個月便「打回原形」，經常玩手機及拍攝短片。若中介費亦不用付後，印傭來港便沒有成本，能夠「連騷也不做」，只會博炒以得到代通知金，但僱主卻要付出接近兩萬元的聘請開支。她又對印尼未諮詢僱主意見便倉卒推行新政策感無奈。

勞工處稱，港府過往已向印尼駐港總領事館明確表示，為維持香港與印尼雙方友好互惠的合作關係，該國輸出印尼家庭傭工的政策如有任何調整，應避免導致香港僱主聘用印傭的費用大幅增加，或降低印傭來港就業機會。勞工處會繼續與印尼駐港總領事館就聘用印傭事宜保持聯繫。

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