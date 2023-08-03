卡努襲沖繩增至兩死　58人受傷

超強颱風卡努吹襲日本沖繩，周三（2日）再造成1人死亡，令罹難人數增至2人，另有58人受傷。至周四（3日）清晨，沖繩仍有約16萬戶停電，佔全縣家庭超過四分之一。日本氣象廳指卡努移動緩慢，預料周五（4日）起維持較大強度向東移動，沖繩和鹿兒島縣奄美地區受影響的時間將會延長，加上正值天文大潮，部分地區的水位將上升，須嚴重警惕風暴潮、山泥傾瀉及河流氾濫等災害。

在當地周四清晨7時，卡努在距離沖繩宮古島西北偏北200公里的海域，向西北緩慢移動，沖繩本島等多處地區出現狂風暴雨，讀谷村24小時內錄得297毫米降雨量，久米島機場亦有超過256.5毫米，均是有紀錄以來8月份的最高雨量。繼周二（1日）宜味村一名90歲老翁被倒塌的車庫壓死後，宇流麻市一名89歲的老婦同日晚上在停電時使用蠟燭引起火災，樓高兩層的房屋完全燒毀，老婦燒傷送院搶救，延至翌日不治。

香港入境事務處（入境處）周四表示，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）、中國駐福岡總領事館（總領館）及相關航空公司了解情況。截至周四上午10時，入境處接獲43名名港人求助，當中包括查詢交通情況或住宿等。入境處得悉全部求助港人正身在安全地方，並已提供相關資訊，會繼續與求助人、公署、總領館及相關航空公司保持密切聯繫，留意事態發展，並積極跟進事件。