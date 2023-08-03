辣招下在港外傭月薪遭搶高至6000元　業界促討論引入內地傭工

印尼落實「印傭零收費」措施，印傭來港工作毋須再付近5,000元行政費及招聘費，而由僱主承擔。家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒今早(3日)在電台節目表示，要求印尼當局詳細交代費用細節，並憂慮日後會再要求僱主支付其他費用，或令其他外傭輸出國仿效。 現時本港僱主繳交的費用已包括印傭來港工作的合約及簽證等支出，質疑印尼當地中介看準本港對印傭有很大需求，並向外傭及香港僱主濫收費用。

容馬珊兒透露，消息傳出後有本地僱主考慮改聘其他地區或在港完約的傭工，新措施將影響印傭的就業機會，希望印尼當局審慎考慮。她建議港府可探討允許內地家傭來港工作。

同場的香港僱傭公會主席陳東風則認為，印尼要求香港在內的海外僱主，較現時額外承擔約5000港元的招聘費用，連同原有的費用，預計港人透過中介聘請印傭需花費逾2萬元。即使已獲聘在港工作的外傭不受新規定影響，但預料她們的薪金有機會被搶高至每月6000港元。

據其了解，印尼當局已與港府及業界商討，估計會在2周內全面執行有關安排。本港持牌中介對措施反應強烈，擔心計劃實施後，約2成本地家庭轉聘請其他地方的外傭。印尼方面，當地有20多間中介因無遵從相關指示被停牌，認為印尼當局實施「印傭零收費」的決心相當大。