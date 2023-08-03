8大畢業生平均年薪逾30萬　中大科大生人工按年升逾10%

各行各業疫情後均出重本「搶人才」，大學教育資助委員會最新數據顯示，8間資助大學去年畢業生平均年薪達30.3萬港元，較前年增7.8%，其中香港大學的畢業生平均年薪最高，達37萬港元。而畢業生整體失業率為2.1%，與前年相若；就業不足率仍然偏高，達3.7%。

教資會早前公布8大畢業生調查結果，截至去年底，共有17,751名畢業生回應調查，有約1.4萬名畢業生選擇就業，另有288人待業，佔2.1%，與前年相若。部分大學的畢業生失業率微升，其中教育大學的畢業生失業率為2.8%，較前年上升1個百分點。

薪酬待遇方面，大學畢業生平均年薪為30.3萬港元，各大學增幅為4.4%至14.6%，當中中文大學和科技大學，畢業生平均年薪升幅逾10%，城市大學和嶺南大學畢業生，平均年薪增幅亦分別達9.4%和9.8%。港大畢業生平均年薪仍是全港最高，達37.1萬港元，較前年同期增加6%；平均年薪最低的嶺大，亦達22.5萬港元。

不過，去年共有514名畢業生就業不足，變相他們在每周未能工作至少35小時，或只「炒散」、做臨時工，比例為3.7%，較前年的4.3%稍為下跌。當中教育大學畢業生就業不足率最高，達5.6%，但較前年減約1個百分點。另有2,880人選擇繼續升學，佔受訪畢業生的16.2%，與前年相若；983人未有求職、移民，或非本地生畢業後返回原居地發展。