就土地違例發展執管　申訴署查規劃署地政總署

申訴專員趙慧賢宣布展開主動調查，審研規劃署和地政總署對土地違例發展的執管。公署初步查訊顯示，規劃署每年接獲有關違例發展的投訴超過1,500宗，經調查後確認違規的個案有數百宗，部分屬於重複違規個案，亦有個案同時涉及私人及政府土地，需由規劃署和地政總署以跨部門方式處理。此外，傳媒亦時有報道，新界土地涉嫌被違規用作貯物、臨時停車場等的情況。

趙慧賢表示，土地是珍貴的社會資源，政府需就其運用作出審慎規劃和監管。當局對發展審批地區內的違例發展採取執管行動，目的是保護新界鄉郊地方的環境。公署留意到，規劃署每年發現約數百宗違例發展個案，部分個案涉及跨部門權責或位於自然保育地帶。

該些違規行為若未能及時糾正，可能會窒礙社會發展，甚至破壞生態環境。過去三年，公署接獲30宗相關投訴，顯示公眾對此課題有不少關注。有鑑於此，公署決定展開主動調查，審研規劃署和地政總署對土地違例發展的執管，包括兩署跟進違例發展個案的權責和協作，以及現行機制對防止違例發展及處理相關投訴是否適切和有效，以便在有需要時向政府當局提出改善建議。

規劃署可引用《城市規劃條例》，對發展審批地區內的新界鄉郊地方的違例發展採取執管行動。具體而言，在發展審批地區內進行發展，包括填塘和挖土等作業及改變土地用途（例如將農地用作倉庫及工場等用途），即屬違規，除非有關發展屬於《城市規劃條例》下的「現有用途」、已獲城市規劃委員會給予許可，或是法定圖則所准許的。若個案涉及政府土地，地政總署可根據《土地（雜項條文）條例》，以遏止非法佔用政府土地的角度，按實際情況作出執管。至於發展審批地區以外的市區及新市鎮，其土地用途主要受地契條款、建築圖則及各類牌照所規管。