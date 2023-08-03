中大揭腎病患者可服輝瑞新冠藥　94%完成治療

目前輝瑞口服藥的用藥指引，不建議腎功能低於30%的患者服用藥物。

香港中文大學醫學院及威爾斯親王醫院研究團隊的研究證實，確診新冠病毒的嚴重腎病患者於調整劑量下，可服用輝瑞的「帕克斯洛維德Paxlovid」口服藥完成治療，未見異常副作用。

目前輝瑞口服藥的用藥指引不建議腎功能低於30%的患者服用藥物。中大與威院團隊追蹤85名服用輝瑞口服藥的新冠患者，當中65名患者的腎功能低於30%，其中59名需要長期透析，發現按患者腎功能調整新冠口服藥物劑量，94%的慢性腎臟疾病患者可以成功完成口服藥治療。其中，約64%的患者病毒量大幅減少。

而此外，腎病患者因服用口服藥而出現的副作用與一般人相若。有關研究已於國際醫學雜誌《臨床感染疾病雜誌》發表。團隊指，腎病患者感染新冠的後果比一般人更嚴重，早前中大醫學院的研究顯示，在第5波疫情期間，每100名透析患者中，便有約2人死於感染新冠病毒。

中大醫學院內科及藥物治療學系名譽臨床副教授周啟明表示，是次研究為患有嚴重腎病新冠患者臨床管理提供新的見解，當局應考慮將輝瑞口服藥用於慢性腎病患者，包括接受透析的晚期腎病患者。