6成清潔工曾頭暈呼吸困難疑中暑　團體倡把年齡病史納暑熱指引

勞工處《預防工作時中暑指引》推行逾兩個月，惟成效成疑。有調查發現，近半受訪清潔工表示從未聽過有關指引，亦有逾6成工友曾在工作期間出現身體不適情況，包括頭暈、呼吸困難等中暑症狀。有團體建議當局就指引制定全面在職培訓，並將年齡及病史納入指引制定考慮範圍內，貼合不同工友的休息需要。

關注草根生活聯盟於上月14日至23日期間，以問卷訪問96名在旺角區垃圾站工作的清潔工，了解他們對指引的意見及推行現況。結果發現，近8成受訪工友須露天工作，超過6成每日工時達8小時或以上，長期處於酷熱天氣下。而港府推行《暑熱指引》逾兩個月，惟有近半受訪工友表示不知道指引存在；即使聽過都有7成人表示，完全不了解指引內容及不知自己屬於哪一個工種級別，反映指引的宣傳效果不足，無法配合清潔工友目前的工作情況。

團體認為，當局應檢討暑熱指引的宣傳效果，建議在清潔工工作時間內提供在職培訓，講解指引內容及預防中暑的方法；又建議將年齡及病史納入暑熱指引訂立的考慮範圍內，配合不同工友的休息需要。

有年過60的清潔工友表示，每日需露天工作8小時，面對酷熱天氣只能自備水及帽消暑。他表示工作時長期暴曬身體會出現不適，惟即使不舒服都不會休息，因休息完又要「補鐘」完成餘下工作。