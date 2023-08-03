智能公寓「曦蕓居」供長者入住　醫社合一足不出戶可享醫健服務

房屋供不應求一直為深層次的結構性問題，加上本港人口老化愈來愈嚴重，政府統計處亦估計本港在2028年的長者比率將佔全港人口的4分之1。有非牟利組織表示，本港首間「醫社合一」的高端長者房屋「曦蕓居」將於明年中第二季可以入伙。曦蕓居管理有限公司行政總裁岑家雄指出，項目提供168個單位，有1房或兩房單位，可供220至230位長者居住，具體入住數目視乎住客需求，服務月費約5至6萬起。

岑指出，項目設置會員制，現時有接近100位會員，設施以用者自付為原則，以購買約680萬債券方式入住，但相關債劵可轉讓予他人。服務費用方面，每月服務需5至6萬起，基本上配套已包括在內，若想有其他額外附加服務，也可以補錢方式增購。岑家雄又指，有關的房屋項目受海外流行和成熟的概念啟發，源自「長期退休照顧社區」的理念，其服務包括會根據客人健康狀況和實際需求，配備醫健設施，亦會舉辦消閒活動、設置健身中心、3D打印餐膳服務和即時支援站等的整存服務，期望達致「居家安老」的目標。他又指，有關空間提供不同類別治療服務，令他們毋須離開熟悉的環境也可接受醫療服務。

參與實習的健康護理高級文憑學生陳慧詩指，當中參與的遊戲會透過程式分析院友記憶力等水平，再配合各種遊戲主題以監測長者認知表現，以盡早發現是否有認知障礙問題。