凌空踢警案判囚7年地盤工不服上訴　上訴庭駁回指判刑非過重

2019年10月旺角發生黑衣人凌空飛踢執法人員事件，1名地盤工人在人員被踢倒後上前襲擊該人員，他承認非法集結及襲警兩罪，但否認企圖搶人員的霰彈槍，經審訊後被判企圖搶劫罪成。區院法官謝沈智慧於前年判他入獄7年，達區院的判刑上限。地盤工不服企圖搶劫罪的刑罰提上訴，上訴庭早前批出上訴許可，但經開庭後於上月駁回上訴。上訴庭今（3日）頒發判詞解釋理據。判詞指上訴人的目的明顯是要傷害人員和奪取槍械，而且不是能把槍帶走才算搶劫。上訴庭最終認為判刑並非過重。

上訴人謝信誠（32歲）承認於2019年10月13日，在旺角彌敦道參與非法集結，並在雅蘭中心外襲擊警員X，經審訊後被裁定企圖搶去X的霰彈槍。上訴庭法官彭偉昌於判詞指，該執法人員當時是「落單」且沒有提槍和瞄準等動作，其後更被人踢落地及被上訴人揮拳攻擊，其動作屬抵禦性。法官不認同上訴方指謝搶槍是為保護自己和其他激進分子，其目的明顯是為了傷害人員和奪取其槍械。

法官指不以財物為目標的搶劫仍是搶劫，性質不一定比搶劫財物輕，而且本案發生於大規模社會騷動期間，另加案情嚴重，重判在所難免。法官最終認為考慮一切因素後本案控罪判囚7年的刑期雖不短但絕非明顯過重，故駁回上訴。

案件編號：CACC 250/2021