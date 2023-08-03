未畢業大學生投考公僕安排　未來將擴展至更多職系

現時香港出現勞動力短缺，公務員亦是其中一個重災區。公務員事務局今日(3日)承認有約1萬7千名公務員短缺，為填補空缺當局早前容許未畢業的大學生投考公務員，接納大學3年級或將升讀3年級學生投考部分職系的公務員。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今舉行會議，有議員問到政府留不住公務員的原因，以及未有安排部分職系參與提早招聘工作的原因。政府回應指，因為部分職位要求具一定工作經驗，和需要聘請的人小，所以提早招聘，又透露未來將擴展安排至更多職系。

議員林健鋒指近年公務員流失情況嚴重，在2022年至2023年有逾1萬人離職，當中38%人辭職，指雖然當局用不少方法加強招聘，關注加招聘後的效果，以及留不住公務員的原因，和如何調整。公務員事務局局長楊何蓓茵回覆表示，在採取有關措施後2個月，已截止招聘的職系「顯著收多咗」，當中海關督察2022年收到約4千份申請，而在2023年收到逾7千人，上升接近1倍。她又指，一旦畢業前一年的學生成功獲得有條件取錄，當局會和他們有密切聯絡，例如在假期安排入職培訓，形容與他們關係密切，「當咗係家人一樣」，避免「因誤會而結合，因了解而分手」。

另一議員林琳關注，有部分職系如新聞主任，未有列入三年級的招聘清單，關注原因為何。林琳又要求政府加強在青年宿舍作公務員招聘。楊何蓓茵承諾會考慮在青年宿舍加強培訓工作，又指所有需要大學學歷的公務員職系，都容許職系本方招聘只餘一年畢業的學生。至於未有羅列部分職系，是因為部分職位未舉辦招聘展，以及要求具一定工作經驗，和需要聘請的人小所以毋須擴展，又透露不少公務員首長都歡迎提早聘請畢業生，未來將擴展至更多職系。

議員郭偉強則擔心，雖然當局提早一年與準畢業生商討，但一年間可以很多變化，問及如何避免當有更好的選擇會離開。楊何蓓茵回應承認，有準畢業生可能畢業後不選擇公務員，所以會提供假期培訓等安排，希望增加他們對政府的歸屬感。

面對人力短缺，港府近月推出「搶人才」措施，議員蘇長榮指有關措施有約6萬人成功獲批，但據他了解有不少人未有「工作方向」，問到政府有否將有關群體吸納入公務員體系中。他又問到會否推出公務員「友師計劃」，讓在職公務員協助學生了解公務員運作。楊何蓓茵回應指，通過人才政策來港人士未必可以即時成為公務員，因為公務員需要有香港永遠性居民身份。