議員關注公務員涉貪情況　港府死撐數字穩定受控

公務員一直被喻為「鐵飯碗」，更有高薪厚祿和大量津貼，盼以高薪養廉。惟被廉政公署轉介至各局或部門，考慮採取紀律行動或行政措施的政府人員數字，2022年較2021年急增約一倍至116人。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日(3日)舉行會議。有議員認為貪污案件涉及人數眾多，與「集團性行為」有關，要求當局交代如何防止。公務員事務局局長楊何蓓茵回應指，人數眾多的貪污案並不多，又形容過去幾年公務員涉貪數字「穩定」和「受控」。

政府早前向立法會提交的文件顯示，過去5年合共16名公務員因觸犯 《防止賄賂條例》或「公職人員行為失當罪」被定罪而被免職，另有19名人員經廉署轉介部門作內部調查被發現涉及不當行為被免職，兩種情況合共35人被免職。至被廉署轉介至各局或部門，考慮採取紀律行動或行政措施的政府人員數字，2022年較2021年急增約一倍至116人。

議員黎棟國表示，近年由廉署轉介部門採取紀律行動的數字較以往增加，雖然政府解釋是因為有個案涉及的人數較多，所以數字增加。黎棟國認為如果一宗貪污案件涉及人數多，顯示出有「集團性行為」，問到政府如何防止集團式問題持續出現。楊何蓓茵解釋指，比較多公務員涉及的個案不多，亦只有1宗比較多，該個案涉及的人員亦為基層人員，而所涉事項為行政事項，該部門亦己作出檢討。

議員林琳則認為要預防貪污問題，公務員財務管理為可行措施之一，關注政府安排。楊何蓓茵稱，當局會留意公務員財政狀況，又重申借貸亦為利益之一，任何公務員要借貸，需要取得特別許可才可以申請借貸，而不是所有債務都要需要許可，舉例若私交好友送出禮物或提供借貸上限為500港元，特別場合上限3000港元。

另一議員郭偉強則問到，當局能否概括公務員貪污或行為失當的原因，是因為明知故犯，抑或警覺度不足，政府又有否任何措施改善。楊何蓓茵指公職人員行為失當是比較廣泛概念，部分未必率涉金錢，當局有向公務員作出教育安排，會提供代表性案例讓公務員參考。