扮防水專家至少呃四人　三內地男女先後就逮

三名內地男女前往澳門假扮「防水專家」，上周六(7月29日)起連續兩天承接防滲漏工程，至少四名澳門居民被騙，涉款1.3萬至4萬澳門元不等。涉案三人於本周一(8月1日)先後被拘捕，澳門執法部門表示，他們被控犯罪集團及巨額詐騙罪，案件今日(8月3日)上午移送檢察院偵辦。

涉案三名被告包括姓張女子(40歲)、姓李男子(33歲)，以及姓葛男子(39歲)，均報稱裝修工人。他們承認受僱內地犯罪集團，以廉價防水材料及假裝專業的手法，前往澳門專門詐騙不懂相關工程的本地居民，事成後70%騙款轉帳予內地「上線」，餘下30%則由案中三人平分。

案情指，三人透過網上社交平台發貼，宣稱可協助處理家居滲漏問題，並接獲一名男子查詢後，便派員到其市民家中用工具假扮檢查。在檢查後，涉案人士便表示只須注入1斤防滲漏物料，報價費用由688至988澳門元不等。

惟在施工時，三人改口指滲漏嚴重，需另加70多斤物料，工程費更高達5萬澳門元。受害男子不虞有詐，並先向對方支付4萬澳門元，而尾數待工程完成後才轉帳。事主其後與家人談及有關工程才悉受騙，並於本周日(7月30日)報案求助。此外，當局發現另有兩男一女居民懷疑受騙，分別報稱損失約2.3萬、3萬及1.3萬澳門元，不排除仍有其他居民受騙。