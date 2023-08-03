電車姊妹公司與科大合作　為中小學引入特色STEM課程

香港電車的姊妹公司叮叮科創有限公司(tramplus)與香港科技大學及本地創科公司合作，為本地中小學引入特色STEM課程，讓學生率先體驗大學基礎訓練及職業探索，激發創意潛能。叮叮科創總經理張永恒今日(3日)表示，計劃推出至今已有約160間學校參與，逾300名學生已獲頒授證書。

科大課程以工學院一年級的大學課程作為藍本，並圍繞「元宇宙」元素，透過「3D模型設計」教學，針對不同程度學生教授，讓他們從中能獲取與工程專業相關的實戰經驗，課程共20小時。創科公司的課程則與智慧城市有關，當中會透過結合現實生活案例，活用設計思維教學，助學生探索城市永續發展及智慧運輸設計，從而自主提出具實踐空間的創科提案，課程同樣共20小時。

學生想法别出心裁，張永恒舉例，過去有學生就發現電車細小，乘客在車廂內難以移動，導致有乘客不能在原站落車，故令他欲構思一個有關「雙層電車站」的設計，透過在電車上層設置車門讓乘客離開，改善問題。另外亦有學生分別針對電車車廂的通風、廣播系統等，聯想一系列構思，以改善乘客乘車體驗。

張又說，計劃有助學生親身見證及認識電車製作過程和歷史，加上完成課程後，表現達標的學生可獲取具認受性的完成證書，這有助豐富學生的個人學習履歷，同時亦能迎合政府目前的STEAM教育方針，回應施政報告的教育倡議。目前課程的對象只集中於初中年級，他透露，正積極研究將有關課程托展至高小年級，讓學生能預早接觸及學習人工智能，掌握多元的科技知識。