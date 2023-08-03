樹懶「父子」亮相海洋公園　AI科技重塑絕種動物畫作

海洋公園全新展館「樹懶與好友」今日(3日)正式開幕，一對二趾樹懶「父子」及有獨特花紋的球蟒向公眾展出；同場亦展出配合AI科技重塑出的動物「世界名畫」。園方期望，透過畫作向公眾介紹瀕危物種，了解保育工作的重要性。至於日前有布氏鯨在本港海域死亡，園方表示已完成初步解剖，部分採樣組織會送往海外化驗，整個工作完成後會提交報告予漁護署。

新展館分別展出兩隻13歲及8歲的二趾樹懶，它們大部分時間都在樹林棲息，日均睡眠時間可達15小時；平日主要在樹上休息及進食，依賴果實等低能量食物，故日常行動較為遲緩。而場內除可和動物打招呼外，亦有藝術長廊和教育展覽專區，當中有以Al繪成的動物畫作，包括已滅絕的西部黑犀牛、極危的靛冠噪鶥等。

至於早前在本港出沒的布氏鯨命喪西貢海域，海洋公園行政總裁黃嗣輝表示對事件感到心痛，鯨魚遺體已完成初步解剖，團隊會分析採樣結果探索死因，部分樣本將送往海外化驗，整體工作完成後將呈交報告予漁護署。公園動物及保育主管祝效忠則指，目前已發現鯨魚身上有兩個新傷口，估計為硬物撞擊而成，不排除是船隻造成。他又指網上有相片流傳曾有多架船隻近距離包圍鯨魚，期望透過今次事件，公眾應學會易地而處，不要進行不必要的圍觀活動。